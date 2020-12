Da Juve-Napoli al caso Suarez, Zampini si scaglia contro Varriale

I tifosi della Juventus si sentono sotto attacco da parte di Rai Sport. È quanto emerge scorrendo su Twitter i commenti al post di Massimo Zampini, che ha attaccato duramente la testata diretta da Enrico Varriale per come ha affrontato i due casi che coinvolgono i bianconeri fuori dal campo di gioco: la sentenza sulla possibile ripetizione di Juventus-Napoli e il caso Suarez.

Il tweet di Zampini contro Rai Sport

“Intanto su Rai Sport continua, da mesi e anche oggi, a scapito di giornalisti e spettatori, il processo a senso unico che passa dalla sentenza Juve-Napoli al caso Suarez. Tra ministri invitati per passerelle senza meriti e arringhe senza contraddittorio, che tragicomico declino…”.

La protesta di Zampini scatena i suoi follower, in gran parte tifosi della Juventus, che ricordano anche le recenti proteste dei giornalisti della Rai contro le scelte dei vertici dell’azienda, penalizzanti nei confronti dello sport.

Gli juventini si scatenano

“Un declino inevitabile – il commento di Albertone -, con Varriale si può discutere di tutto con una dissennata ricerca su argomenti da bar sport antijuventus, ma non solo, il servizio pubblico peggiore che offre lo stato ad un’azienda -il calcio- che è tra le più seguite in Italia e non solo”.

Stevie tira in ballo il confronto con trasmissioni del passato: “Per dire, il Processo di Biscardi era bar sport ma almeno era pluralista”. Anche Manuel ha nostalgia del passato: “Se penso che da bambino aspettavo in fremente attesa le 18:15 per vedere 90esimo minuto e i gol, adesso mi tocca assistere a una roba indecente”.

“Gli hanno protestato in faccia anche i colleghi, non ne possono più nemmeno loro di questa imbarazzante deriva…”, ricorda Giampietro. Per Luisella la Juve deve fare qualcosa: “La Juventus non dovrebbe più rilasciare interviste a questi”.

SPORTEVAI | 21-12-2020 11:06