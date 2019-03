Mughini, Wanda Nara e Hitler: la battuta è virale

riapre il caso Icardi . L’opinionista e tuttologo di fede bianconera ha commentato la querelle relativa ai contrasti tra l’ex capitano e l’Inter nel corso della sua partecipazione ala trasmissione in onda in prima serata il mercoledì sera su Canale 5 e condotta da. Più che ‘Maurito’, questa volta oggetto dei suoi strali si è rivelata la moglie-agente

– Incalzato dalla conduttrice,è partito dai dissidi tra Mauro e la sorella Ivana , prossima concorrente del: “Nelle famiglie è sempre difficile, specialmente in un caso come questo dove il fratello in questione ha un fulgore eccezionale e sta con una donna risoluta”. Poi l’opinionista dinon ha esitato a utilizzare un accostamento davvero crudo e forte per inquadrare: “Sela incontrasse di notte, se la farebbe addosso dalla paura”.