Guerra in casa Icardi: 'Wanda Nara manipola Mauro'

Nonostante le foto di famiglia pubblicate a ripetizione sui loro profili Instagram, le relazioni tra Wanda Nara, Mauro Icardi e i fratelli di lui sarebbero più che tesi. Una condizione dolorosa ribadita in diretta durante Live Non è la d’Urso.

Come esternato dalla sorella dell’ex capitano interista, Ivana, lo strappo tra Mauro e i suoi fratelli sarebbe da attribuire al ruolo e all’ambizione di Wanda Nara, la quale ha progressivamente risucchiato Mauro in un mondo totalizzante che esclude i suoi affetti.

Le accuse mosse da Guido e Ivana non lasciano spazio a interpretazioni: “Lo manipola, sono cinque anni che non parliamo con lui per colpa sua”.

“Io sono venuto qui per sostenere mia sorella (Ivana, ndr) che è stata accusata di volere dei soldi dal fratello. Noi non vogliamo niente da lui ma solo stargli vicino in questo momento di difficoltà” ha detto Guido. La sorella è poi intervenuta: “Chiama nostra madre solo quando gioca in trasferta e Wanda non c’è. Ci sarà qualcosa di strano o no?”.

Ivana parteciperà, stando a Dagospia, alla prossima edizione del Grande Fratello (al via ad aprile), esperienza che verrà ripetuta dopo quella del Gran Hermano 2016. La Icardi vive in Italia da tempo, ormai, al seguito del suo compagno anch’egli calciatore e lavora come modella e testimonial.

VIRGILIO SPORT | 28-03-2019 10:22