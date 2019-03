Perisic contro Icardi: Wanda Nara risponde stizzita

Wanda Nara torna a parlare a Tiki Taka della situazione di suo marito Mauro Icardi, che da quando ha perso la fascia da capitano non si è più reso disponibile.

La moglie-agente del bomber dell'Inter ha risposto a una frecciata di Riccardo Ferri, che ha evocato lo scontro nello spogliatoio tra l'ex capitano e Ivan Perisic per alcune dichiarazioni della stessa Wanda nei confronti del croato. La show-girl argentina ha smentito seccamente: "Ma non è vero, questo cinema non è vero. Cambia giornale perché è tutto sbagliato, sbagliatissimo. Quello che stai raccontando non è per niente quello che sta succedendo".

"Non è vero che Perisic è andato da Mauro a lamentarsi delle mie parole, non ha mai chiesto conto di ciò che ho detto – ha continuato Wanda, che poi ha difeso il marito anche sulla lettera inviata su Instagram -. Alla fine è sempre colpa di Icardi, se non parla non va bene, se parla è un problema. Ha scritto una lettera, cos'altro doveva fare?".

Poi Wanda Nara ha negato di aver mai parlato male dell'Inter a Tiki Taka: "Io da questo studio di Tiki Taka ho sempre parlato in maniera positiva nei confronti dell’Inter, come quando ho parlato di Lautaro Martinez. Non posso neanche dare dei suggerimenti positivi? Se fossi io il problema, sai quanto ci metterebbe l'Inter a mandarmi via dalla trasmissione? Ho detto che se la mia presenza qui a Tiki Taka dovesse rappresentare un problema farei un passo indietro, ma loro mi hanno risposto che non era un problema".

Sul possibile ritorno in campo di Icardi: "Non so se Mauro giocherà il derby. Se lo vorrei in campo? Certo che lo vorrei. Il dolore al ginocchio? Lo hanno detto anche i medici dell'Inter…".

SPORTAL.IT | 04-03-2019 11:50