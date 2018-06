Multe agli svizzeri: scatta la petizione

Sta spopolando nelle ultime ore la raccolta fondi lanciata online per pagare le multe che la Fifa ha inflitto a Xhaka, Shaqiri e Lichtsteiner in seguito alle loro esultanze contro la Serbia con il gesto dell'aquila a due teste, simbolo della Grande Albania.

L'iniziativa è stata lanciata con lo scopo di "ripagare la gioia portata a svizzeri e albanesi in tutto il mondo".

Il totale della sanzione ammonta a 21500 euro – 8500 a testa per Xhaka e Shaqiri, autori delle reti, e 4500 a Lichtsteiner per aver partecipato all'esultanza – e in poche ore sono stati già raccolti quasi 16000 euro.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 14:00