Muriqi: "Onorato di essere alla Lazio"

Vedat Muriqi si è presentato in conferenza stampa in casa Lazio: “Sono davvero onorato di essere qui, farò del mio meglio. Ci sono molte differenze fra il calcio in Turchia e in Italia. Giocherò con i miei compagni per raggiungere i nostri obiettivi e il primo è quello di aiutare la squadra a ottenere tutto ciò che desidera”.

“Non penso a quanti gol farò, non voglio avere pressione addosso. Sono un giocatore che ama il gioco di squadra, farò del mio meglio per la squadra sia dentro che fuori dal campo. Daro’ il 100% sia in allenamento che nelle partite. Sono in una delle squadre più importanti di Italia e voglio essere grande come lo è questo club. Ho avuto tante offerte, ma ho scelto la Lazio per lo stile di gioco e anche perché il direttore sportivo e’ albanese. Immobile? E’ un sogno poter giocare con lui e poter vestire la stessa maglia. Faro’ il possibile per imparare da lui e supportarlo in campo e fuori”.

OMNISPORT | 15-10-2020 15:14