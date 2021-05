MVP Serie A 2020/2021: Lukaku miglior giocatore, Ronaldo top attaccante

La Serie A 2020/21 si è conclusa da poco più di una settimana e, come ogni anno dopo una stagione dura e intensa, la Lega comunica il nome dei vincitori dei premi per coloro che si sono distinti maggiormente sul terreno di gioco.

Svelati tutti i riconoscimenti: Gianluigi Donnarumma è il miglior portiere del campionato, pilastro del Milan che, grazie anche alle sue parate, è riuscito a riconquistare la Champions League dopo sette anni di assenza attraverso il secondo posto finale alle spalle dell’Inter campione.

La palma di miglior giocatore Under 23 va invece a Dusan Vlahovic, reduce dall’annata della consacrazione a livello personale: con i suoi 21 goal ha aiutato sensibilmente la Fiorentina a raggiungere la salvezza, 14 dei quali realizzati nel solo girone di ritorno.

Ennesima qualificazione in Champions per l’Atalanta, stagione della svolta per Romero: il difensore della Dea è stato infatti premiato come miglior difensore della Serie A 2020/2021. Battuti diversi colleghi che hanno segnato l’annata, dagli scudettati dell’Inter, al resto dei colleghi nelle posizioni di testa.

Campione d’Italia con l’Inter, praticamente sempre presente, Barella è stato uno dei giocatori fondamentali per Conte: ormai completamente maturato sia in Italia che in Europa, il giocatore sardo è stato premiato come miglior centrocampista della stagione 20/21.

Il miglior attaccante è Cristiano Ronaldo. Nonostante la delusione europea, il lusitano ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiana, ma sopratutto si è laureato capocannoniere di Serie A, riuscendo ad ottenere tale riconoscimento anche in Italia dopo aver vinto il titolo in Premier e più volte nella Liga.

Il giocatore numero uno in assoluto dell’annata di Serie A 2020/2021 è però Romelu Lukaku. Il belga ex Manchester United è arrivato secondo nella classifica marcatori, ma è stato il trascinatore assoluto dell’Inter verso uno Scudetto atteso undici anni. Per il bomber nerazzurro anche una buona dose di assist, grazie all’enorme feeling con il compagno di squadra Lautaro Martinez.

I vincitori delle categorie potranno fregiarsi del rispettivo premio con la patch celebrativa presente sulle maglie della prossima stagione. Tutti verranno premiati all’inizio del campionato 2021/22.

MVP SERIE A 2020/2021

Miglior portiere: Donnarumma (Milan)

Miglior difensore: Romero (Atalanta)

Miglior centrocampista: Barella (Inter)

Miglior attaccante: Cristiano Ronaldo (Juventus)

Miglior Under 23: Vlahovic (Fiorentina)

Miglior giocatore assoluto: Lukaku (Inter)

OMNISPORT | 31-05-2021 17:14