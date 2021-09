MXGP, in Sardegna Tony Cairoli cade in qualifica e non si presenta in gara-1

A Riola Sardo, provincia di Oristano, infortunio per Antonio Cairoli. Il siciliano nove volte campione del mondo, che in settimana ha annunciato il ritiro dall’attività a fine anno, è caduto in qualifica e non sembra aver accusato fratture ma non è stato in grado di prendere il via di gara-1 del Gran Premio di Sardegna. La prima delle due gare se l’è aggiudicata l’olandese della KTM ufficiale Jeffrey Herlings davanti allo spagnolo Jorge Prado, suo compagno di marca ma del team De Carli, terzo il francese della Kawasaki Romain Febvre. Diciannovesimo il russo della Honda Tim Gajser, leader del mondiale ma reduce da un’operazione alla clavicola.

OMNISPORT | 19-09-2021 15:45