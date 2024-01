Tennis Australian Open, Nadal annuncia il forfait per un problema muscolare: i tempi di rientro

Il tennista spagnolo ha annunciato con una nota di non essere in grado di giocare un match dello Slam sui 5 set e conta di tornare al top in 3 mesi

07-01-2024 10:32

La notizia era nell’aria ed è stata ufficializzato questa mattina: Rafa Nadal ha annunciato che non giocherà gli Australian Open dopo l’infortunio riportato a Brisbane nel match dei quarti di finale contro Jordan Thompson.

Nadal annuncia il suo forfait per gli Australian Open

E’ stato lo stesso maiorchino a diffondere la notizia con un comunicato: “Ciao a tutti, durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema ad un muscolo che, come sapete, mi ha preoccupato. Una volta arrivato a Melbourne ho avuto l’opportunità di fare una risonanza magnetica che ha evidenziato che ho un micro strappo ad un muscolo , non nella stessa parte in cui ho avuto l’infortunio e questa è una buona notizia”.

Nadal conta di tornare al top in tre mesi

Nadal continua: “In questo momento non sono preparato a competere al massimo livello di richiesta in partite da 5 set. Torno in Spagna per vedere il mio medico, ricevere cure e riposare. Ho lavorato molto duramente durante l’anno per questo ritorno e, come ho sempre detto, il mio obiettivo è raggiungere il mio miglior livello in 3 mesi.

Oltre alla triste notizia per me di non poter giocare davanti all’incredibile pubblico di Melbourne, restiamo tutti ottimisti riguardo all’evoluzione della stagione. Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto l’opportunità di giocare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo”.

Obiettivo terra rossa

Dopo l’ennesimo infortunio, anche se non particolarmente grave, ora Rafa Nadal sceglierà la strada della prudenza. Forzare il ritorno troppo presto potrebbe essere una scelta molto rischiosa. La sensazione è che il tennista spagnolo sia rimasto con poca benzina nel serbatoio e debba scegliere con cura le sue battaglie. L’obiettivo principale è quello di arrivare nella migliore condizione possibile per i tornei nei qualità sempre avuto maggior successo dunque sulla terra rossa di Montecarlo, Barcellona, Roma ed ovviamente al Roland Garros. L’appuntamento al torneo francese (in programma dal 26 maggio al 9 giugno) potrebbe essere quello su cui concentrare tutti gli sforzi, forse gli ultimi della sua carriera.