Nadal-Berrettini, storico allenamento al Centrale a Wimbledon

23-06-2022 22:53

Rafa Nadal e Matteo Berrettini fanno la storia a Wimbledon. In vista del via dello Slam londinese, il fuoriclasse di Manacor e il tennista romano, vincitore a Stoccarda e al Queen’s, si sono allenati sullo storico campo Centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, che ospita il più prestigioso torneo su erba del mondo.

La seduta di allenamento, immortalata e postata dagli organizzatori del torneo, è storica perché mai in precedenza il Centrale era stato disponibile per gli allenamenti prima del via della competizione.