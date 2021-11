Nadal: "Difficile tornare al top, anche Djokovic ha paura"

22-11-2021 20:34

Rafael Nadal è ancora ai box, ma il campione spagnolo si sta rimettendo in sesto per tornare competitivo come un anno fa: “Il mio principale obiettivo in questo momento è prepararmi nel miglior modo possibile per la nuova stagione. Mi auguro di poter essere di nuovo competitivo nel 2022”, ha dichiarato il 13 volte vincitore del Roland Garros.

Qualora Novak Djokovic dovesse rinunciare agli Australian Open, Nadal avrebbe una grande chance per vincere il 21esimo Slam e superare il serbo e Federer. Il maiorchino però è cosciente che non sarebbe comunque una passeggiata: “Non sarà facile tornare ai massimi livelli, sono rimasto fuori dal circuito per molti mesi e non sono più un ragazzino. La concorrenza è agguerrita, ma ho ancora un grandissimo entusiasmo e spero di togliermi parecchie soddisfazioni il prossimo anno”.

L’iberico infine ha parlato proprio di Novak Djokovic: “Per quanto sembri una macchina dal punto di vista mentale, sono sicuro che anche lui ha i suoi dubbi e le sue paure. Abbiamo caratteri diversi, ma entrambi ci hanno portato al successo. Ognuno ha bisogno di trovare la propria strada”.

