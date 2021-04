Nadal non cerca scuse per il k.o. a Montecarlo

Non è stato il rientro che Rafael Nadal si augurava. Dopo due mesi lontano dal circuito, il tennista maiorchino si è riaffacciato alle competizioni a Montecarlo su uno dei suoi campi di preferiti ma, nonostante questo, il suo cammino si è sorprendentemente fermato ai quarti di finale.

Qui infatti Nadal ha dovuto cedere il passo a Rublev, bravo ad approfittare della giornata storta del rivale spagnolo.

“Quando affronti un grande giocatore come lui e non giochi bene, perdi. Semplice da analizzare” ha analizzato il numero 3 del mondo che poi si è dilungato sui motivi della sua debacle.

“Per qualche ragione ho avuto problemi al servizio, non capisco come mai; in allenamento non ho avuto problemi di alcun tipo. Ma oggi è stata una giornata disastrosa al servizio, ed è un colpo che ha un impatto sul resto del gioco. E quando servi senza fiducia, sei concentrato semplicemente sul tentativo di servire in campo, non pensi a come vuoi giocare la palla. Quindi hai problemi a preparare il punto nel modo giusto”.

Nadal spera di apportare i dovuti aggiustamenti e risolvere i problemi in battuta già a Barcellona: “L’unica cosa che posso fare è andare a Barcellona e continuare ad allenarmi, per cercare di sistemare le cose che non sono andate al meglio” ha concluso il campione iberico.

OMNISPORT | 17-04-2021 12:56