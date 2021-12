Nadal non ha dubbi: “Nole favorito per chiudere con più Slam di me e Federer”

03-12-2021 20:21

Approfittando dei problemi fisici e degli infortuni che negli ultimi due anni hanno rallentato sia Federer che Nadal, Nole Djokovic ha ridotto il gap con i due fuoriclasse in termini di Slam vinti fino a pareggiare il conto a quota 20.

Ora, in virtù delle poco incoraggianti situazioni fisiche dello spagnolo e dello svizzero, il serbo è nettamente l’indiziato numero uno per arrivare a 21 e staccare definitivamente il duo elvetico-iberico.

Tra i più convinti di ciò vi è proprio il nativo di Manacor, consapevole che lo stato di salute suo e di Federer difficilmente potrà permettergli di ostacolare la marcia del classe 1987 di Belgrado.

“Non prendiamoci in giro, Djokovic è sicuramente il favorito per diventare il giocatore con più Slam vinti nel tennis maschile” ha affermato Nadal al programma televisivo “Vamos”.

“Federer è in un certo tipo di condizioni, io in un altro. Djokovic, invece, sta giocando, e sta giocando bene, è in un gran momento. Questa è la realtà delle cose e non può essere ignorata: certo, nessuno può sapere cosa succederà fra nove mesi, ma al momento lui è il favorito”.

Oltre a dare questo parere, Nadal si è poi soffermato sull’incedere dei giocatori più giovani i quali, secondo il maiorchino, per i risultati conseguiti di recente non vanno più considerati come il futuro ma come il presente del tennis.

“Ormai dobbiamo dire che Medvedev, Zverev o Tsitsipas sono il presente del tennis, sono la ‘current generation’, non dobbiamo trattarli in eterno come se fossero soltanto il futuro del tennis” ha ammesso con grande lucidità lo spagnolo.

