Nagelsmann al veleno su Mendes: "Prende il 10% dello stipendio di Ronaldo"

20-08-2022 15:06

L’allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann è stato interpellato sulle voci di un probabile passaggio di CR7 in Baviera. Le sue parole in cui si è scagliato contro il procuratore Mendes “Penso che Mendes riceva il 10% dello stipendio annuale di Cristiano Ronaldo, quindi può fare qualche telefonata. Fa parte del suo lavoro provare a piazzarlo, anche se ad oggi Cristiano è sotto contratto col Manchester United. È un buon calciatore, ha segnato tanto nella sua carriera ed è probabile che continui a segnare ancora. Tuttavia non è molto giovane e questo influisce. Credo che a tante squadre piacerebbe avere in rosa CR7, ma per 15 società della Bundesliga sarebbe difficile pagare il suo salario annuale”.

