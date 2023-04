Il tecnico tedesco non ha convinto la dirigenza Blue

21-04-2023 19:24

Niente Chelsea per Julian Nagelsmann. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il tecnico tedesco non sarà l’allenatore dei Blues nella prossima stagione.

Nagelsmann, esonerato recentemente dal Bayern Monaco, non ha convinto per la giovane età e per la sua inesperienza in Premier League. Il favorito alla panchina del club londinese sarebbe ora Mauricio Pochettino.