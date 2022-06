Nainggolan chiama l'Italia: "Se c'è un'offerta..."

01-06-2022 22:13

Radja Nainggolan non ha escluso un ritorno in Serie A in un’intervista a Rete Sport: “Sto bene qui in Belgio, ho passato però 17 anni in Italia, non è una cosa da buttare via, se mi chiamasse qualcuno ci penserei ma sto bene qui”.

Sulla sua avventura alla Roma: “Mi sono trovato sempre bene, avevo un ottimo rapporto con Spalletti, Di Francesco e Garcia, pensavo al mio lavoro e a fare bene con la maglia giallorossa, ma indubbiamente nutro stima per tutti e tre. Spalletti mi cambiò posizione, avvicinandomi alla porta e feci tanti gol in quella stagione fantastica, mi ha certamente completato come calciatore”.