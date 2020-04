Nainggolan scende in campo per aiutare i più bisognosi

Radja Nainggolan campione anche fuori dal campo: il centrocampista, collaborando con la Caritas Diocesana, ha partecipato ad una iniziativa benefica per aiutare i più bisognosi. Lo riporta CalcioCasteddu.

Il belga si è infatti impegnato nella gestione delle consegne della spesa alimentare che una quarantina di volontari sta gestendo proprio all'interno della Fiera di Cagliari.

Nainggolan è al centro di diverse voci di mercato: Tommaso Giulini ha dichiarato che sarà impossibile trattenerlo in Sardegna ma non rientra nei piani dell'Inter di Antonio Conte. Sulle sue tracce c'è la Fiorentina che però vorrebbe organizzare la trattativa in maniera separata dalla questione Castrovilli.



