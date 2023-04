Napoli al lavoro dopo lo 0-4 con il Milan, terapie per Osimhen

La squadra si è ritrovata come di consueto a Castel Volturno per preparare la trasferta di Lecce di venerdì

03-04-2023 13:22

Il Napoli, poche ore dopo la batosta interna contro il Milan (0-4), si è ritrovato all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per iniziare a preparare la trasferta di Lecce, in programma venerdì prossimo (calcio d’inizio alle ore 19). Chi è sceso in campo ieri sera al Maradona ha fatto lavoro di scarico in palestra; per tutti gli altri prima fase di attivazione, poi partita a campo ridotto. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo, per Osimhen invece soltanto terapie. Spalletti spera di recupera l’attaccante nigeriano per i quarti di Champions contro il Milan.