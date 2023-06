Napoli, Anguissa: “Triste per l'addio di Spalletti”

Il centrocampista dei campioni d'Italia commenta la decisione dell'allenatore: “Un grande uomo e un grande tecnico”

09-06-2023 13:00

Franck Zambo Anguissa, al quotidiano spagnolo Marca, ha commentato la decisione di Luciano Spalletti di lasciare il Napoli e prendersi un anno sabbatico: “Sono triste. Perdiamo un grande uomo e un grande allenatore. E’ una brava persona, si prendeva cura dei giocatori, parlava tanto con noi, aveva un bel carattere. Dobbiamo rispettare la sua scelta, nessuno sa cosa è successo. Ma quello che ha fatto resta ed è incredibile”.

Anguissa fa una battuta anche sul percorso in Europa: “Peccato per la Champions League. Eravamo arrabbiati, furiosi e tristi, perché è sfumata l’opportunità di essere in finale. Ci dispiace, potevamo fare di più, ma basta pensare al passato. Di sicuro possiamo migliorare ”.