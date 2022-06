17-06-2022 12:20

Non solo i giocatori in scadenza di contratto, il Napoli potrebbe salutare anche quegli elementi che sono stati poco utilizzati da Luciano Spalletti e che reclamano maggiore spazio.

Napoli, può partire anche Demme

Tra questi anche Diego Demme, centrocampista indispensabile per il Napoli sotto la gestione Gattuso, divenuto la quarta e ultima scelta in questa stagione per il 4-2-3-1 dell’allenatore toscano: il gioco di Spalletti ha bisogno di centrocampisti più dinamici, fisici e “coraggiosi” nel tentare la giocata in verticale, ecco perché Demme è lentamente scivolato in fondo alle gerarchie del suo Napoli.

Il tedesco piace al Valencia di Gattuso, che però ha qualche difficoltà finanziaria, ma anche in serie A, alla Fiorentina in primis. Dovesse partire, il Napoli dovrebbe rimpiazzarlo con un giocatore più adatto alle richieste di Spalletti: secondo la Gazzetta dello Sport il d.s. Cristiano Giuntoli avrebbe già individuato il possibile rimpiazzo di Demme.

Il Napoli pensa a Nandez per sostituire Demme

Si tratta di Nahitan Nandez, uruguaiano destinato a lasciare il Cagliari, retrocesso in serie B. Su Nandez è forte anche l’interesse del Monza: se il Napoli vorrà prendere Nandez, dovrà battere proprio la concorrenza della neopromossa del presidente Silvio Berlusconi.

Napoli, la concorrenza del Monza preoccupa i tifosi

Una prospettiva che scoraggia i tifosi del Napoli, già di per sé non troppo convinti dell’investimento su Nandez. “Addirittura per Nandez combattiamo col Monza! Non abbiamo speranze”, commenta su Facebook Vincenzo con un pizzico d’ironia. “Certo che adesso se dobbiamo sfidare pure il Monza per un calciatore…. allora il Napoli è proprio finito”, aggiunge Massimo.

“Con Berlusconi e Galliani il Monza Nandez ce lo frega solo schioccando le dita”, gli risponde Stefano. Anche per Christian l’uruguaiano potrebbe preferire la neopromossa: “Il Monza garantirebbe a Nandez il posto da titolare e il Napoli? Non si fanno solo valutazioni di classifica nello scegliere una squadra”. “Certo che fine ha fatto il Napoli se deve sfidare il Monza per un calciatore scarso…”, commenta amaro Daniele. A Ivan, invece, Nandez non piace: “Speriamo che scelga il Monza”.

