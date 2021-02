Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali

Semifinale d’andata di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta dopo quella di ieri tra Inter e Juventus (successo dei bianconeri per 1-2).

Gattuso cambia modulo per il suo Napoli: in campo con il 3-4-3. Ospina tra i pali, terzetto difensivo formato da Manolas, Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo Di Lorenzo e Hysaj esterni con Demme e Bakayoko interni. Lozano centravanti con Politano e Insigne ai lati.

3-4-1-2 per Gasperini con Gollini in porta, Toloi, Romero e Dijmsiti in difesa. Maehle e Gosens esterni con De Roon e Freuler coppia di centrocampisti. Pessina alle spalle di Muriel e Zapata.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-ATALANTA:

NAPOLI (3-4-3): Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Demme, Bakayoko, Hysaj, Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

OMNISPORT | 03-02-2021 20:21