Napoli, Chiariello: Fallimento, in tre vadano via

Doveva essere l’ascensore per la rincorsa alla vetta ma Verona e il Bentegodi si sono trasformati nell’ascensore per l’inferno per un Napoli allo sbando che dopo la delusione in Supercoppa cade malamente contro l’Hellas facendosi rimontare dopo il gol lampo di Lozano e facendo precipitare Gattuso nel vortice della critica. Si parla di Benitez al suo posto, qualcuno dice che De Laurentiis avrebbe sondato anche Allegri, fatto sta che la panchina di Ringhio traballa sempre più e c’è chi ne chiede con forza le dimissioni.

Chiariello inchioda Gattuso e Giuntoli

Tra questi Umberto Chiariello che su Canale 21 parte con una filippica articolato in cui non risparmia quasi nessuno. Si aspettava 11 “vichingi” all’attacco del Verona ma asserisce di aver visto…”‘ Il ritorno del Monnezza’. Sono stati infatti protagonisti il trio monnezza, ossia tutto il trio dell’area tecnica: Giuntoli, Pompilio e Gattuso che hanno firmato il progetto”.

Per Chiariello il Napoli vale almeno il terzo posto come rosa ma il ds Giuntoli ha pochi meriti “mi dite al centro del progetto del progetto chi c’è preso da Giuntoli? Zielinski? Meret? Manolas? I terzini? Lozano che non è suo? Ultimo alibi è che dopo Sarri bisognava rinnovare. Questa è una sciocchezza, perché il Napoli è stato rinnovato, oggi di quel Napoli sono rimasti solo due titolari: Koulibaly e Insigne e 5 in rosa su 25, Mertens e Hysaj non sono più titolarissimi, Zielinski non lo era, quindi il rinnovamento è stato fatto male”.

Poi nel mirino entra Gattuso: “Gattuso quando lo dà questo veleno alla squadra? Gattuso dovresti dimostrare l’uomo che dici di essere e rassegnare le dimissioni senza se e senza ma, perché hai consegnato una squadra che è sesta senza gioco e senza anima, devi essere coerente, rassegna le dimissioni da uomo!”

Chiariello elenca gli errori del ds del Napoli

Il giornalista di Canale 21 elenca gli errori fatti in sede di mercato e dice: “Giuntoli va cacciato, presidente! Ha speso 330 milioni e non ne ha portato uno, Ciciretti, Machach, Ounas, Younes, oltre a tutte le frattaglie varie. Se solo loro non fossero stati presi avremmo un settore giovanile di livello. In questa rosa: Malcuit, Elmas e Lobotka che pesci sono? Me lo spiegano Giuntoli e Pompilio? Quando abbiamo Micheli e Mantovani che sono dei veri scout che ci hanno portato: Jorginho, Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Non andiamo bene! Presidente ti ci vuole Mary Poppins, comincia a fare pulizie perché questa squadra è da rifondare nell’area tecnica prima che degli uomini in campo. . Quando una squadra non sa che fare e l’allenatore parla di veleno è da dimissioni immediate!”

SPORTEVAI | 25-01-2021 09:03