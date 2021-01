Napoli, esplode la rabbia dei tifosi: Vergogna

Champions sembra un miraggio che si somma al dolore per la Mercoledì c’erano state le lacrime di Insigne, dopo il rigore sbagliato in Supercoppa contro la Juve, stavolta è la città intera di Napoli a piangere e sbattere i piedi per la rabbia. La sconfitta del Milan e il pari dell’Inter avevano riaperto una porta importante ai vertici della classifica, c’era chi già sognava di accorciare le distanze contando anche sul recupero della gara con la Juve ma dopo il ko al Bentegodi anche la zonasembra un miraggio che si somma al dolore per la partita persa con i bianconeri.

Gattuso nel mirino dei tifosi

La grande illusione dopo soli 9″, quelli che sono bastati a Lozano per segnare il secondo gol più veloce della serie A dopo Leao, poi la frenesia nel cercare il raddoppio e infine lo scoramento. Il pari del Verona, complici erroracci della difesa, e il crollo nel secondo tempo hanno fatto esplodere la rabbia dei fan azzurri che mettono ancora una volta Gattuso nel mirino.

Fioccano commenti velenosi: “Io non seguirò più le partite del Napoli finchè il Napoli non esonera Gattuso …non si può continuare a vedere sta schifezza, ad ogni partita, cu chist n’arrivammo manco in Europa league. Fate vedere un po’ che siete ‘na società seria” o anche: “Qualcuno mi sa dire cosa ha portato Gattuso in questo Napoli, a livello di gioco?”.

Le critiche toccano tutti, da Insigne a Bakayoko, da Mertens – entrato nel secondo tempo – a Di Lorenzo.

Bacchettate severe anche per il portiere: “Le indecisioni di Meret sono da psicologo” e infine: “Meret dodicesimo uomo del Verona”.

SPORTEVAI | 24-01-2021 16:59