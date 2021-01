Napoli, Gennaro Gattuso finisce sotto accusa: le sue parole

Gennaro Gattuso sotto accusa dopo la sconfitta del Napoli a Verona . Tanti tifosi azzurri hanno puntato l’indice contro il mister calabrese, che secondo molti è in “confusione totale” e trasmette insicurezza a tutta la squadra. Diversi sostenitori partenopei sui social hanno chiesto a gran voce un cambio di guida tecnica dopo la sesta sconfitta in campionato.

Dopo la partita Ringhio non ha usato giri di parole per commentare il ko: “Quando non si vince la responsabilità è sempre mia. Faccio io le scelte e metto io la squadra in campo. Mi dispiace per come è andata, perché il piano gara era stato preparato bene “.

“Nel primo tempo abbiamo giocato come volevamo, sempre in verticale e creando 4-5 palle gol, potevamo anche chiuderla. Nel secondo invece ci siamo fatti male da soli, ci siamo fatti mangiare. Loro si alimentano sul piano fisico e se giochi il calcio che piace a loro ti fai male. Ci siamo snaturati andando a palleggiargli troppo davanti e verticalizzando poco”.

Gattuso ha parlato di nuovo della “mancanza di veleno” da parte dei suoi: “Non è che lo compri al supermercato, è un concetto complesso. Devi mostrarlo sui contrasti, sulle seconde palle… Ma secodo me è stata una serie di scelte sbagliate, fatte soprattutto nella ripresa, non tanto di atteggiamento. Poi sicuramente regaliamo tanto, troppo “.

” Dobbiamo pulirci un po’ la testa ora . C’è rammarico, però bisogna rimanere lucidi e pensare alle prossime partite. Siamo contenti del rientro di Mertens e Osimhen . Le mie ambizioni? Non posso pensare a me, noi vogliamo tornare in Champions , dobbiamo farlo. Ma non con prestazioni così , perché diventa difficile. Io da solo non posso fare nulla, dobbiamo stare compatti, lavorare con serietà e limare tuti i difetti”.

OMNISPORT | 24-01-2021 18:28