Buio Napoli: Gattuso crolla a Verona. Il Genoa inguaia il Cagliari

Si ferma di nuovo il Napoli di Gennaro Gattuso. Dopo la sconfitta di mercoledì in Supercoppa Italiana contro la Juventus, gli azzurri cadono anche a Verona per 3-1 e incappano nel sesto ko in campionato, che li blocca al sesto posto a -9 dalla vetta.

Nell’altra partita del pomeriggio della diciannovesima giornata di Serie A, il Genoa piega di misura un Cagliari sempre più in crisi. Per i sardi è la sesta sconfitta consecutiva, Di Francesco sempre più a rischio.

Verona-Napoli 3-1

1′ Lozano (N), 34′ Dimarco (V), 62′ Barak (V), 79′ Zaccagni (V)

Il Napoli parte fortissimo: Lozano va in gol dopo nove secondi, è la rete più veloce nella storia del club azzurro. Il messicano lanciato da Demme approfitta di un errore di Dimarco e batte Silvestri. Al 34′ arriva il pareggio dei padroni di casa: Kalinic apre per Faraoni che libera Dimarco in area, l’ex Inter firma il pari. Nella ripresa l’Hellas ribalta la partita: al 62′ Zaccagni verticalizza per Barak, che sfugge a Bakayoko e trafigge Meret.

Gattuso butta nella mischia Osimhen e Politano per arrivare al pareggio: al 71′ Lozano manda a lato. Al 79′ arriva la terza rete del Verona, Mertens perde palla e dà il via al contropiede scaligero che porta al tris di Zaccagni. E’ il gol che chiude la partita.

Genoa-Cagliari 1-0

10′ Destro (G)

Primo tempo in equilibrio, il Grifone sblocca subito il risultato con Destro, servito perfettamente da Strootman. Il Cagliari ha almeno tre occasioni per pareggiare con Joao Pedro, Ceppitelli e Nainggolan, tutti imprecisi. Perin al 38′ si supera su Simeone, prima dell’intervallo rossoblu a un passo dal raddoppio con Shomurodov.

Tante occasioni anche nella ripresa, il Cagliari spinge alla ricerca del pareggio ma non riesce a passare. I liguri si avvicinano anzi al 2-0 con Zappacosta, neutralizzato miracolosamente da Cragno all’84’.

OMNISPORT | 24-01-2021 17:01