Napoli: dopo il mercato si discute il rinnovo di Meret

01-09-2022 10:17

Arrivano novità per quanto concerne il futuro di Alex Meret al Napoli. Come spiega Tuttomercatoweb, chiuso il calciomercato, la dirigenza partenopea si siederà al tavolo con l’entourage dell’estremo difensore friulano per discutere del rinnovo del contratto. Il primo contatto tra le parti è avvenuto in occasione del match contro la Fiorentina della scorsa domenica, per una trattativa che era praticamente definita un mese e mezzo fa, ma che ora dovrà ripartire da zero dopo che Giuntoli e i suoi collaboratori hanno scandagliato il mercato alla ricerca di un altro portiere titolare.