Napoli e PSG al lavoro per liberare Navas

31-08-2022 10:20

Nelle ultime ore si sviluppa un certo ottimismo sullo sviluppo della situazione relativa a Keylor Navas, portiere del PSG da tempo nel mirino del Napoli. La Gazzetta dello Sport le società stanno studiando un accordo che preveda dei premi per diluire nel tempo la buonuscita richiesta dall’estremo difensore. Qualora ci fossero i presupposti, il Napoli attenderà sino alla fine della prossima settimana per poter arrivare alla risoluzione con i parigini e poter inserire il costaricano nella lista Uefa per la Champions ed avere un portiere di esperienza nella massima competizione per club.

