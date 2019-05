Napoli e Roma pazze di Ilicic

Josip Ilicic sta vivendo la sua migliore stagione da quando è in Italia ed è finito nel mirino di Roma e Napoli. L'attaccante dell'Atalanta, tra i protagonisti della splendida stagione della Dea in finale di Coppa Italia e in lizza per la qualificazione alla prossima Champions, è seguito dalla Roma e dal Napoli, pronte a tutto per arrivare al nazionale sloveno.

La Roma in estate rivoluzionerà la squadra: in panchina potrebbe arrivare Gian Piero Gasperini, che verrebbe subito accontentato con l'ingaggio di Ilicic. Ma l'ex Fiorentina piace molto anche a Carlo Ancelotti e potrebbe arrivare se partiranno alcuni elementi in attacco.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 10:26