Napoli-Fabian Ruiz, rinnovo lontano: i dettagli

10-06-2022 09:08

Fabian Ruiz avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli. Ad annunciarlo è il ‘Corriere dello Sport’, che analizza la situazione contrattuale del centrocampista spagnolo. Secondo il quotidiano, ci sarebbero stati diversi incontri tra le parti, e l’ultimo avrebbe portato ad un’offerta ufficiale di De Laurentiis all’entourage del calciatore, Miguel Alfaro Garcia.

Il patron azzurro avrebbe proposto un prolungamento di un anno, dal 2023 al 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro. L’offerta sarebbe stata rifiutata, e se non si dovesse raggiungere l’intesa tra le parti, Fabian Ruiz inizierebbe la stagione con il contratto in scadenza, come sta accadendo con Koulibaly e Ounas.

