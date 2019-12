Napoli gioia ritrovata: tutti alla ricerca dell’esultanza perduta

Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa con un gol (un’autorete per la precisione) al 94’. La squadra ottiene la prima vittoria con Gattuso in campo sul campo del Sassuolo dopo un match difficilissimo, un primo tempo da dimenticare e un secondo che ha mostrato segnali incoraggianti.

L’esultanza ritrovata. Per i tifosi del Napoli quello della vittoria era un sapore che stava cominciando a svanire. Dopo due mesi di polemiche, ammutinamenti e multi c’è voglia di ritrovare l’entusiasmo di un tempo: “Non esultavo così dal gol di Koulibaly allo Stadium”. Una vittoria che manca da così tanto tempo in casa Napoli che qualcuno si chiede: “Non mi ricordo più per la vittoria sono due o tre punti?”. E c’è chi fatica a credere a quello che è successo al Mapei Stadium: “Non ci posso credere abbiamo vinto. Dopo due mesi di agonia”. E le feste possono avere un senso diverso: “Il Natale è salvo”.

Tutto merito di RinghioStar. Ovviamente i commenti più numerosi sono sulla guida tecnica partenopea, Rino Gattuso. La squadra, oltre al successo, sembra aver ritrovato voglia e carattere. Ma come fanno notare in tanti, manca ancora molto per tornare agli splendori di un tempo: “Involuzione tecnica pazzesca ma almeno si sono visti gli attributi. Vittoria meritata, può essere un punto di partenza”. “Questa l’ha vinta RinghioStar – scrive un altro tifoso – Primo tempo imbarazzante, nel secondo l’abbiamo ribaltata meritatamente. Non so se è passata la nottata ma almeno non ci intossichiamo Natale”.

SPORTEVAI | 22-12-2019 22:53