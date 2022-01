Napoli, i rinnovi di Mertens e Meret ancora in bilico

15-01-2022 08:35

Il futuro di Dries Mertens e Alex Meret potrebbe essere lontano da Napoli. È questa l’ipotesi che ventilano i principali quotidiani nazionali stamani analizzando la situazione contrattuale dei due.

Il belga, da parte sua, vorrebbe rimanere in azzurro sfruttando l’opzione di rinnovo a 5 milioni annui inserita nel suo ultimo accordo siglato col Napoli. Questo però ha tutta l’intenzione di ridimensionare spese e monte ingaggi e, pertanto, non sarebbe disposto a spendere una simile cifra per l’attaccante il quale, a questo punto, si ritroverà con due alternative in mano: valutare le opzioni sul mercato oppure ridiscutere al ribasso un possibile prolungamento.

Sensibilmente diversa da quella di Mertens è la posizione di Meret. L’ex portiere dell’Udinese ha perso il posto da titolare in favore di Ospina (ora infortunato) ma, dalla sua, ha un contratto che scade al termine della stagione 2023.

Tuttavia, la situazione e le gerarchie venutesi a creare quest’anno non lasciano tranquillo il classe 1997 che, qualora non acquisisse nuove certezze da qu a fine anno potrebbe valutare seriamente col suo entourage l’ipotesi di non allungare ulteriormente il suo accordo col Napoli e, quindi, guardarsi intorno.

OMNISPORT