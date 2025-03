Napoli, il 14enne Diego De Vigo muore in campo prima dell'allenamento: il cordoglio del club e della LND

Il dramma si è consumato nella serata di ieri presso la strada comunale Selva Cafaro, nel quartiere Stella, dove si allenavano i ragazzi della scuola calcio

Il calcio italiano piange l’improvvisa scomparsa del giovane Diego De Vivo, promessa della Cantera Napoli. All’età di 14 anni, il ragazzo ha accusato un malore all’inizio dell’allenamento in programma, come di consueto, nel quartiere Stella. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia del classe 2011, a partire da quello del club di appartenenza e della Lega Nazionale Dilettanti Campania, guidata dal presidente Carmine Zigarelli.

Il calcio campano piange il giovane Diego De Vivo: il cordoglio del club

Diego De Vivo è morto tragicamente in campo a 14 anni, all’alba di una nuova seduta di allenamento con la scuola calcio della società Cantera Napoli. È successo ieri sera sul terreno di gioco dove i ragazzi si allenavano nel corso della settimana, sulla strada comunale Selva Cafaro. Da chiarire le cause del decesso, con la salma già a disposizione della Procura di Napoli, che disporrà l’autopsia nelle prossime ore, come conferma l’edizione odierna de La Repubblica. Secondo i primi esami, si sarebbe trattato di un arresto cardiocircolatorio.

“Una tragedia ha colpito l’intera famiglia Cantera Napoli, – si legge nella didascalia del post pubblicato dalla squadra di Diego sui canali social – siamo sotto shock, sono immediatamente sospese tutte le attività. Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in paca, Campione!”.

Il messaggio della LND Campania per Diego: “Ciao Campione”

Sotto shock anche la LND Campania, una volta appresa la tragica notizia. Da sempre vicino alle piccole realtà del territorio, il Comitato Regionale ha espresso tutto il suo dolore in una nota sui propri canali social ufficiali: “Il Presidente FIGC LND C.R. Campania Carmine Zigarelli, il Consiglio direttivo e il Comitato tutto sono profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Diego De Vivo, classe 2011, promessa del calcio campano. Sentite condoglianze alla famiglia De Vivo e alla società Cantera Napoli, in questo momento di dolore immenso”.

Disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi del calcio campano, in ogni categoria dilettantistica, nel prossimo weekend: “Il Presidente Zigarelli – certifica il comunicato ufficiale – ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi della Campania nel ricordo di Diego! Ciao Campione”.

Il messaggio dell’Avellino

La morte di Diego ha sconvolto il calcio campano e alle tante reazioni si aggiunge anche quella dell’Avellino con una nota posta sul proprio sito ufficiale: “L’U.S. Avellino 1912 si unisce al dolore della famiglia De Vivo e di tutta la società Cantera Napoli per la scomparsa del giovane atleta Diego De Vivo, scomparso all’età di 14 anni. I nostri cuori sono con tutti voi, sentite condoglianze alla famiglia e alla Cantera Napoli”.