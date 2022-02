22-02-2022 11:16

Nuova pretendente per Fabian Ruiz. Il centrocampista in forza al Napoli ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 ma, al momento, il rinnovo è ancora lontano.

Forse troppo lontano, tanto che si parla di un suo addio la prossima estate. Secondo diversi media inglesi, il Real Madrid di Ancelotti sarebbe sulle tracce dell’ex centrocampista del Betis. Lo stesso Fabian Ruiz sarebbe ben felice di indossare la casacca dei blancos.

