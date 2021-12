Napoli in emergenza: otto indisponibili per la sfida con il Leicester

06-12-2021 10:30

Mandato agli archivi il secondo ko nelle ultime tre partite in Serie A, che ha fatto scivolare il Napoli dalla vetta al terzo posto in classifica, i partenopei sono chiamati a spostare il focus sull’impegno decisivo di Europa League.

Allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’ arriva il Leicester per una sfida dal forte sapore del dentro-fuori: la truppa allenata di Luciano Spalletti è obbligata a fare risultato contro le Foxes. In caso di successo napoletano e contemporaneo stop dello Spartak Mosca, gli Azzurri si qualificherebbero per i sedicesimi di finale da prima del girone.

Se invece lo Spartak dovesse vincere, anche in caso di successo il Napoli sarebbe costretto a passare dagli spareggi con una terza retrocessa dalla Champions League.

Serve, dunque, la serata perfetta davanti al pubblico napoletano ma in casa Napoli l’emergenza infortuni continua ad essere un problema di estrema rilevanza. Contro il Leicester gli indisponibili saranno addirittura otto: dopo le ormai note defezioni di Osimhen, Anguissa e Koulibaly, lo scorso turno infrasettimanale giocato con il Sassuolo ha messo ko anche Insigne e Fabian Ruiz. Come se non bastasse, contro l’Atalanta si è fermato anche Lobotka.

Al bollettino vanno allegate anche le situazioni di Zanoli – ancora positivo al Covid – e Manolas, ai box da quasi due mesi dopo lo stiramento patito contro il Legia Varsavia.

Emergenza totale, per Spalletti, in una notte che può indirizzare la stagione napoletana.

