Napoli in fermento: la trattativa saltata e tutti contro Adl

Quando ci si espone dinanzi ai tifosi il rischio di fare una figuraccia è sempre alto. Quando si tratta di mercato poi tutto viene esacerbato. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è spesso oggetto di critiche da parte dei sostenitori partenopei, che gli rimproverano di non fare mai quello sforzo in più nelle trattative per rinforzare la rosa azzurra. Sfortunatamente sembra che il copione visto con James Rodriguez possa ripetersi anche con Pepé, talento del Lille.

Twitter al vetriolo – Appena si è diffusa la notizia che l’operazione Pepé è a rischio la rabbia dei napoletani si è subito scatenata nei confronti dell’imprenditore romano. Non sono lusinghieri i commenti su Twitter, c’è chi scrive “Io non so se sia vero che Pepé abbia raggiunto l’accordo con l’Srsenal (fonte BBC) ma se è così Adl dimostra giorno dopo giorno di essere un incapace e mi sento preso in giro dalla società” e chi rincara la dose con “Ho capito una cosa, ovvero che De Laurentiis butta solo fumo negli occhi a noi tifosi per poi uscirsene con la tipica frase che non è colpa loro perché hanno fatto di tutto per prenderlo”.

Quali prospettive ora? – Oltre a criticare la società (spesso con insulti ovviamente irripetibili) i tifosi si chiedono su quale obiettivo possa adesso virare il Napoli. Sembra sempre difficile arrivare ad Icardi e si continua a coltivare la speranza di poter arrivare al messicano Lozano, ma il punto è che per ogni smacco ricevuto risulta sempre più difficile avere fiducia nell’operato di Giuntoli e soci.

SPORTEVAI | 27-07-2019 15:19