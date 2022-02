Napoli-Inter, Brozovic ammonito: salterà il Sassuolo

12-02-2022 20:14

Il cartellino giallo tanto temuto alla fine è arrivato. Marcelo Brozovic, per la prima volta in questo campionato, sarà costretto a guardare i suoi compagni dell’Inter dalla tribuna.

Il regista croato, diffidato, è stato infatti ammonito nel secondo tempo della gara contro il Napoli e dunque la prossima settimana non potrà scendere in campo nella partita casalinga contro il Sassuolo causa squalifica.

Un’assenza pesantissima per Simone Inzaghi che, come detto, da agosto non ha mai rinunciato a Brozovic e di fatto dopo la cessione di Stefano Sensi alla Sampdoria non ha un sostituito di ruolo.

Inoltre sono da valutare le condizioni di Vecino, alle prese con un’infiammazione al ginocchio.

OMNISPORT