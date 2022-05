Napoli, Koulibaly: "Sarri l'allenatore più pazzo. Sadio Mané? Spero vinca il Pallone d'oro"

14-05-2022 19:37

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla rivista francese Onze Mondial, in cui ha parlato anche del suo ex allenatore Maurizio Sarri:

“Ho avuto tanti allenatori atipici, sono stati grandi tecnici ma il più ‘pazzo’ è stato Maurizio Sarri”, ha rivelato il senegalese. “Era molto appassionato di tattica. Ma la cosa più folle che ha fatto è stata quando è nato mio figlio e mia moglie stava per partorire. Lui mi disse che non avevo il diritto di andare da mia moglie per la nascita di mio figlio”.

Giocatore preferito? “Sadio Mané, perché è in Nazionale con me, lo incontro tutti i giorni. Parliamo di un grande giocatore, spero che un giorno vinca il Pallone d’Oro. Benzema? Lo dico da molto, molto tempo, è uno dei migliori giocatori e attaccanti del mondo, contro il quale ho fatto più fatica a giocare perché è molto intelligente. Già quando giocai contro di lui quattro anni fa anni fa dicevo che era l’attaccante più forte e oggi dimostra che non sbagliavo”.

