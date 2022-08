Napoli: la cessione di Fabian Ruiz fondamentale per due acquisti

08-08-2022 08:37

25 milioni di euro per Fabian Ruiz. Questa è l’offerta del PSG per il centrocampista iberico. In altre occasioni il Napoli non avrebbe neanche considerato questo tipo di proposte, valutandolo almeno 40 milioni. De Laurentiis però accetterà l’offerta senza pensarci ulteriormente, considerando la scadenza del contratto a giugno 2023 e la volontà ruiziana di non rinnovare. Il club parigino ha convinto Fabian Ruiz con uno stipendio quinquennale da 5 milioni stagionali. I proventi della cessione del classe ’96 saranno quindi utilizzati per l’assalto finale a Raspadori e l’operazione in prestito del portiere Kepa.

