Napoli, la disperazione dei tifosi: “Sempre il solito”

Il Napoli ci prova, anche se senza troppa convinzione. La squadra di Gattuso batte in casa il Granada 2-1 ma la vittoria non basta per riuscire a superare il turno in Europa League. Sui social i tifosi azzurri, che sin dalla vigilia sembravano credere poco a un passaggio del turno, si lasciano andare ad uno sfogo che colpisce in particolar modo Rino Gattuso, ormai diventato il nemico numero uno di tanti tifosi.

Tutti contro Gattuso

La posizione del tecnico sulla panchina del Napoli diventa sempre più traballante ma la società sembra non intenzionata a un esonero almeno stando alle parole della vigilia del diesse Cristiano Giuntoli. Sui social però i tifosi non chiedono altro: “Un tecnico serio al fischio finale sarebbe le dimissioni a prescindere dal risultato”. Anche Salvatore si scaglia contro Gattuso: “Grazie a Zielinski sblocchi il match dopo pochi minuti. Invece di approfittare rallenti e permetti al Granada di prendere campo. Poi la dormita con la difesa che non annusa il pericolo e arriva il pareggio. Elmas tutta fascia l’ennesimo capolavoro. Basta”.

E come già accaduto nei giorni scorsi torna a farsi strada il nome di Carlo Ancelotti esonerato un anno fa per lasciare il posto a Gattuso, una scelta che molti tifosi ancora non perdonano alla società: “Un anno buttato per andare dietro a qualche giocatore che andava semplicemente messo fuori rosa. Sacrificato il miglior tecnico italiano per prendere un signor nessuno”.

Il Napoli all’indietro

La squadra di Gattuso continua a mostrare i soliti difetti. Anche nel match di Europa League contro il Granada, la squadra dimostrato di soffrire dei soliti problemi. E sui social i tifosi fanno notare questi problemi, fa scalpore in particolare un’azione di Manolas che va avanti fino al centrocampo per poi tornare frettolosamente indietro e Luigi fa notare: “Il Napoli di Gattuso in una clip”.

Ma il problema resta soprattutto quello della difesa che in occasione del gol segnato dagli spagnoli mette in evidenza i soliti problemi: “Tutta la confusione di una difesa poco organizzata nel dialogo tra Maksimovic e Rrahamani pochi istanti prima del gol del Granada: non sapevano chi dovesse andare su Montoro”, scrive Sergio. Anche Espedito la vede allo stesso modo: “Ma questi sono giocatori di serie A o dilettanti che giocano tra amici la domenica per divertirsi? Con l’Atalanta si sono visti degli errori di posizionamento imbarazzanti”.

SPORTEVAI | 25-02-2021 20:54