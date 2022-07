Napoli: la partenza di Politano resta in bilico

08-07-2022 15:22

Non si sa ancora che maglia vestirà il prossimo anno Matteo Politano. Quello che per adesso sembra probabile è che il suo futuro possa essere lontano da Napoli. Questa possibilità tra l’altro, è stata anche confermata dal suo agente negli ultimi giorni.

Il club campano tuttavia, non vuole farsi trovare spiazzato in caso di addio dell’esterno. Secondo Il Mattino sono diverse le alternative che la società azzurra sta valutando nel caso in cui dovesse materializzarsi la partenza dell’ex Inter: un’ipotesi è Kostic dell’Eintracht, l’altra porta a Solbakken del Bodo/Glimt.

Per il quotidiano però c’è anche l’idea Riccardo Orsolini, attaccante esterno che potrebbe lasciare il Bologna già sondato nelle ultime ore anche dalla Sampdoria e dal Torino.

