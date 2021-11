Napoli, Mertens non molla: vuole convincere il club a rinnovarlo

13-11-2021 12:47

Dries Mertens è diventato un giocatore vero sotto l’egida di Maurizio Sarri, che lo ha accentrato come prima punta dopo l’addio di Gonzalo Higuain. Da allora, gol su gol fino a diventare un vero e proprio top scorer con la maglia partenopea. In scadenza di contratto, la società non sembra intenzionata a rinnovarlo, ma “Ciro” ancora ci spera.

Il suo è un contratto molto pesante, da 4,5 milioni di euro a stagione, e come analizza Repubblica, la politica della società in questo momento è quella di tagliare certi contratti, soprattutto agli over 30, in una politica di contenimento delle spese. Certo le cose cambierebbero se le prestazioni di Mertens aumentassero di qualità e soprattutto in termini di apporto offensivo. Lui ancora ci spera, vuole continuare a Napoli dove ha trovato la sua dimensione. Al campo l’ardua sentenza.

