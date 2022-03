Napoli, Mertens verso l'addio a fine stagione

08-03-2022 09:13

Quasi sicuramente, il futuro di Dries Mertens sarà lontano da Napoli. Il folletto belga vorrebbe fortemente rimanere sotto il Vesuvio dato l’amore per la città e per la squadra, ma l’offerta di De Laurentiis di 2,5 milioni di euro netti per una stagione (a fronte dei quattro che guadagna attualmente) è una proposta che Mertens ha rifiutato.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea la solita strategia del Napoli coi giocatori Over 30. Dopo Insigne, dunque, il Napoli si prepara a perdere un altro senatore dello spogliatoio. Al momento l’unico intoccabile in attacco è Victor Osimhen.

OMNISPORT