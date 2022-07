Napoli, offerta per due gioielli dell'Hellas Verona

19-07-2022 16:42

Il mercato del Napoli è stato fin qui quasi disastroso, con partenze pesantissime non ancora sostituite degnamente. Insigne, Koulibaly e Mertens sono coloro che al momento hanno lasciato, ma visto il clima potrebbe anche essere che altri lascino gli azzurri entro la fine del mercato (Fabian Ruiz potrebbe essere uno di quelli).

La piazza è in subbuglio, e allora De Laurentiis deve fare qualcosa per calmare i tifosi, sicuramente non soddisfatti da questo mercato proprio come non può esserlo Spalletti, che a dirla tutta meriterebbe molto di più per come ha fatto giocare i partenopei in questa stagione.

Come scrive l’Arena, ripreso anche da Eurosport, sembra che il Napoli sia pronto a fare una doppia offerta all’Hellas Verona di 28 milioni per la coppia Simeone-Barak.

Già da tempo in orbita azzurra, potrebbero fare entrambi molto bene sotto al Vesuvio.

