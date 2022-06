Napoli, Ounas non vuole rinnovare: gli scenari

10-06-2022 16:26

Il Napoli guarda al mercato, ma con occhio sempre vigile alle situazioni interne. Mentre prosegue la telenovela Koulibaly, gli azzurri potrebbero presto perdere un altro giocatore: Adam Ounas .

Il franco-algerino, che in stagione ha vestito la maglia azzurra 15 volte, sarebbe intenzionato a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, portando il club partenopeo a trattare sin da questa finestra di mercato la sua cessione per evitare di perderlo il prossimo anno a zero. Sul classe 1996 ci sarebbero Monza e Torino secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

