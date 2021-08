Napoli, per Insigne potrebbe scatenarsi un'asta di mercato

La situazione di Lorenzo Insigne ormai è chiara a tutti. Il capitano azzurro ha un contratto in scadenza nel 2022 e, allo stato attuale, il discorso per il rinnovo di contratto è completamente bloccato. Aurelio De Laurentiis vorrebbe ritoccare al ribasso il contratto del numero 24, mentre Insigne chiede addirittura un aumento di stipendio. In queste condizioni è ovvio che la soluzione non si trovi, e in questi giorni sembra che l’Inter ci stia seriamente pensando, anche se non è disposta a versare i 25-30 milioni richiesti dal Napoli.

Nessuno, tuttavia, arriva a quella cifra per il classe 1991 e dunque il Napoli rischia di portare il proprio capitano a scadenza e perderlo a 0 il prossimo anno. E in questo scenario, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, l’Atletico Madrid ha espresso i segnali d’interesse più forti per guadagnare posizioni nella lista dei club che proverebbero il colpo a parametro zero. C’è anche l’Arsenal nella mappa europea delle pretendenti per Lorenzo.

Insomma, la corsa europea a Lorenzo Insigne potrebbe essere iniziata.

