Napoli, per la panchina spunta anche il nome di Mancini

Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato il commissario tecnico dell'Italia, spiazzato dalla proposta

04-06-2023 10:54

Aurelio De Laurentiis vuole proprio stupire per il dopo Luciano Spalletti. E così, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe contattato il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini. La telefonata avrebbe colto di sorpresa il ct, spiazzato e che ha fatto sapere al presidente del Napoli di dover prima fare delle riflessioni.

Il nome più gettonato per la panchina resta quello di Vincenzo Italiano, poi ci sono Thiago Motta, Nagelsmann, Luis Enrique e Sergio Conceicao. Per quel che riguarda Italiano, vista l’amicizia con Commisso, De Laurentiis ha deciso di non contattare il tecnico fino a dopo la finale di Conference League della Fiorentina.