Napoli, Sabatini attacca Insigne: "Chi ha soldi ne vuole sempre di più"

23-01-2022 10:44

Intervistato da Il Mattino, Walter Sabatini ha criticato la scelta di Insigne. Il ds ha anche contestato le parole del presidente del Toronto, che ha affermato di aver preso il capitano del Napoli dopo aver letto transfertmarkt: “Una mancanza di rispetto per Insigne. E le sue grandi giocate non le ha viste?”.

E su Insigne, Sabatini non ha usato giri di parole: “Ha sbagliato ad andare lì, è giovane, il capitano del Napoli, il 10 dell’Italia. Ma ormai è così: chi ha soldi ne vuole ancora di più. Non capisco, non l’ho mai capito: se guadagni 5 che bisogno hai di volerne 8? Quando si ha da viver bene con la propria famiglia, cosa altro si va cercando?”.

OMNISPORT