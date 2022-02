Napoli sogna: De Laurentiis deve vendere e rispunta lo sceicco

12-02-2022 10:18

La squadra di Spalletti insegue lo scudetto, la priorità di De Laurentiis invece è quella di diradare le nubi sul futuro. Già perché il presidente del Napoli sta conducendo una partita parallela rispetto a quella dell’allenatore e dei calciatori. Se il regolamento sulle multiproprietà non sarà cambiato, entro il 2024 dovrà essere costretto a cedere una delle sue due squadre: il Napoli, appunto, o il Bari. E se dalla cessione del club pugliese potrebbe ricavare un tesoretto, ben altri ricavi otterrebbe vendendo il Napoli, che proprio De Laurentiis ha portato stabilmente tra le prime venti società d‘Europa.

Zazzaroni: De Laurentiis contro Gravina

A raccontare i tormenti di De Laurentiis è Ivan Zazzaroni in un passaggio del suo editoriale sul Corriere dello Sport: “I contrasti tra De Laurentiis e Gravina si sono notevolmente acuiti (guerra aperta) da quando la federcalcio ha vietato le multiproprietà. Il presidente del Napoli possiede anche il Bari, gestito dal figlio Luigi, e qualche ragione in fondo ce l’ha”. E ancora: “Il battagliero De Laurentiis prese il Bari quando la multiproprietà era ancora ‘legale’ (solo in Italia, peraltro). E non ha intenzione di scendere da Bari. Il suo Governo però si chiama Figc di Gravina”.

Napoli, continuano i tweet di Al Thani

Visto che De Laurentiis entro due anni dovrà vendere una delle sue società (ma i tempi potrebbero accorciarsi in caso di doppia promozione dei galletti, che al momento sono primi in classifica in serie C), fanno ancora più rumore le rinnovate dichiarazioni d’amore su Twitter dello sceicco Al Thani, membro della famiglia al potere nel Qatar. “La ciliegina sul calcio italiano”, è l’ultimo post con delle immagini d’archivio dei tifosi napoletani in festa. Messaggi che si susseguono da qualche mese e che fanno sognare un’intera città.

I tifosi del Napoli chiamano lo sceicco

Tantissimi i commenti dei tifosi azzurri in calce all’ultimo post di Al Thani. “Il Napoli ha bisogno di un presidente come Al Thani per vincere tanto tanto tanto come quando c’era Maradona, l’aspettiamo a Napoli al più presto”, scrive Miki. “La torta per la ciliegina è pronta…..insieme per conquistare le cime più alte del mondo…”, si augura Maurizio. Vincenzo addirittura si offre come chauffeur: “Ti aspettiamo a Napoli, ti vengo a prendere a piedi e ti porto sulle spalle”. Ma c’è pure chi, come Radio Parthenope, punge: “Si ma invece di scrivere tweet fai una bella telefonatina ad ADL e vedi quanto vuole per cedere il Napoli“.

CLICCA QUI PER VEDERE IN DIRETTA TUTTE LE PARTITE DEL NAPOLI

SPORTEVAI