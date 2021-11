Napoli in vendita? Il tweet dello sceicco fa sognare la tifoseria

01-11-2021 10:09

Tante immagini dello skyline di Doha, la capitale del Qatar. Diverse considerazioni di natura calcistica, da una battutina sulle disavventure del Barcellona – “Si è ritirato dalla Liga? In classifica non compare” – a un invito a Sergio Ramos a tornare presto, per sistemare la malconcia difesa del Paris Saint-Germain. O anche i complimenti a Salah, sempre più determinante nel Liverpool. Poi, all’improvviso, un messaggio che fa sognare tutti i tifosi del Napoli. Lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar e grande appassionato di calcio, sarà il prossimo presidente del club azzurro?

Napoli, il tweet dal Qatar apre scenari clamorosi

Se lo chiedono in tanti dopo l’enigmatico messaggio comparso sull’account dell’emiro, membro della famiglia reale qatariota proprietaria del Psg. Sullo sfondo una cartolina di Napoli col Vesuvio che domina la città e il Golfo, quindi sei parole in italiano (quasi tutti gli altri post sono rigorosamente in arabo): “Napoli in vantaggio. Calcio. Lega italiana”. Apriti cielo. L’emiro Al Thani stava guardando Salernitana-Napoli? Come mai ha tirato in ballo gli azzurri? Ha qualche interesse nei confronti della città e della squadra partenopea? Da sottolineare come dallo stesso account, qualche mese fa, siano arrivate due anticipazioni clamorose: l’acquisto di Messi da parte del Paris Saint-Germain e anche l’addio di Ronaldo alla Juventus.

Napoli, i tifosi sognano lo sceicco alla presidenza

Inutile sottolineare come l’accout dello sceicco sia stato in breve “bersagliato” da tifosi del Napoli. “Ama Napoli? Averla con noi sarebbe un grande onore”, è la preghiera di un fan. “Compra il Napoli e sarai l’uomo più felice del mondo”, le rassicurazioni di un altro supporter. Qualcuno già suggerisce i primi acquisti: “Ederson (City), Ruben Dias (City), Vinicius jr (Real Madrid), Theo Hernandez (Milan), Halaand (Borussia Dortmund), Antony (Ajax), Gavi (Barcellona)”. Un altro tifoso invita a “entrare in società con De Laurentiis“. Un altro fan addirittura lo promuove sul campo: “Ti aspettiamo, sultano”. Pochi quelli che prendono le distanze, come questo tifoso: “Ragazzi ma come state inguaiati. Se questo aveva fatto un pensierino di comprare il Napoli, leggendo questi commenti ci prende per una massa di poveri disperati e ci ripensa”.

