Napoli, Spalletti: "Ambizioni alte, ma non garantisco niente"

02-09-2022 21:04

Il Napoli arriva da due pareggi di fila con Fiorentina e Lecce. E ora per i ragazzi di Luciano Spalletti c’è lo scontro diretto con la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Il tecnico del club partenopeo sa bene cosa serve: “Bisognerebbe ritrovare la qualità di gioco, riconoscere più velocemente dove si libera lo spazio per giocarci dentro, muovere la palla con meno tocchi e più qualità”, le parole di Spalletti in conferenza stampa.

Il mister ha poi parlato degli obiettivi suoi e del club dopo il mercato: “Sono felicissimo di essere l’allenatore del Napoli, le mie ambizioni sono di un livello che non so se altri possono arrivarci, ma non garantisco niente – ha precisato Spalletti -. Sono soddisfatto del mercato, in questa stagione voglio avere un gioco riconoscibile e dobbiamo stare nel gruppo delle migliori”.